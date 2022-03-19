Haberler Beşiktaş Adalı’dan tepki!

Adalı’dan tepki!

Beşiktaş'ta 6 yöneticinin yeni dönemde Başkan Çebi'nin listesinde olmayacağı kulislerde konuşuluyor. Eski yönetici Serdar Adalı da, yeniden İkinci Başkan olacağı yönündeki iddialar için "Hayırdır beyler, ben nöbetçi ikinci başkan mıyım? Yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Adalı’dan tepki!
Beşiktaş'ta 6 yöneticinin yeni dönemde Başkan Çebi'nin listesinde olmayacağı kulislerde konuşuluyor. Eski yönetici Serdar Adalı da, yeniden İkinci Başkan olacağı yönündeki iddialar için "Hayırdır beyler, ben nöbetçi ikinci başkan mıyım? Yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.
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