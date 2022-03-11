Beşiktaş haberleri | Pjanic Çizme’ye gidiyor!

Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen Pjanic, seneye İtalya 'da forma giyecek. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport 'un haberine göre; Barcelona , Napoli 'den Koulibaly'yi istedi ve karşılığında Pjanic'i önerdi. Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani 'nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanlar'ın teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi. İtalyanların iddiasına göre Barcelona, Napoli'ye bir miktar ücret ve Beşiktaş'ta forma giyen Pjanic'i önerdi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, Pjanic'in bu transferde bir sorun çıkarmayacağı da belirtildi. Keza Boşnak orta saha, daha önce yaptığı açıklamada İtalya'ya dönmek istediğinin altını çizmişti. Serie A'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon euro'ya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Miralem Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi.



