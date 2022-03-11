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Beşiktaş haberleri | Pjanic Çizme’ye gidiyor!

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan ancak beklentileri tam manasıyla karşılayamayan Miralem Pjanic ile Kartal'ın yolları ayrılıyor. La Gazetta dello Sport; Barcelona’nın Napoli’den Koulibaly’yi istediğini ve karşılığında da Beşiktaş’ta kiralık oynayan Pjanic’i önerdiğini yazdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş haberleri | Pjanic Çizme’ye gidiyor!

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Pjanic, seneye İtalya'da forma giyecek. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, Napoli'den Koulibaly'yi istedi ve karşılığında Pjanic'i önerdi. Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanlar'ın teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi. İtalyanların iddiasına göre Barcelona, Napoli'ye bir miktar ücret ve Beşiktaş'ta forma giyen Pjanic'i önerdi.

Beşiktaş haberleri | Pjanic Çizme’ye gidiyor!

Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, Pjanic'in bu transferde bir sorun çıkarmayacağı da belirtildi. Keza Boşnak orta saha, daha önce yaptığı açıklamada İtalya'ya dönmek istediğinin altını çizmişti. Serie A'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon euro'ya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Miralem Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi.

Beşiktaş haberleri | Pjanic Çizme’ye gidiyor!

DERBİYİ BEKLİYOR

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Miralem Pjanic, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisini bekliyor. En son Antalyaspor maçında forma giyen; ardından oynanan Adana Demir, Altay, Sivas ve Başakşehir karşılaşmalarında görev yapamayan Boşnak oyuncunun G.Saray maçında forma giymek istediği öğrenildi. Ümraniye'de ekstra idmanlar yaparak güç depolayan Pjanic, sağlık heyetinin onay vermesi durumunda pazartesi akşamı oynanacak derbide ilk 11'deki yerini alabilecek.

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