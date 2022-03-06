Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın "Yönetim altımı oydu" ifadesine tepki gösterdi. Başkan Çebi, "Sergen Yalçın hocamızın müzede 3 tane değerli kupası var. Onun zarar görmesini istemem. Biz Sergen hocayla 1 buçuk ay içerisinde defalarca konuştuk. Yarın bir gün gelecek yine görev yapacak. Hocanın yıpratılmasına izin vermeyeceğim. Sergen hocamıza, 'sözleşme işini sabah konuşup bitirelim, öyle tatile git' dedik. O şimdi konuşmak istemiyorum, sonra konuşalım dedi. Sezon başlarken de hocamız çok memnundu. Ama yaşanan talihsizlikler herkesin başına gelebilir. Kendisi iki kere Beşiktaş'ı düşündüğü için bir şey talep etmeden bırakmak istediğini söyledi, iki kere ben frenledim. Üçüncüde ben de yıpranmasını istemedim. Sergen hocamızın altını ben oymadım. Kim şampiyon olmak istemez, böyle şey olabilir mi?" ifadesini kullandı.

CİNAYET Mİ İŞLEYEYİM?

Başkan Çebi, "Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem ama kusura bakmayın. Beni kaale almıyorlarsa, kaale alacak başkan bulursunuz. Gereğini yapmadığımız şeklinde algı yapılması rahatsız ediyor. Başaramamış olabilirim ama gereğini yapıyorum" diye konuştu.

KIMSENIN İPİNİ ÇEKTIRMEM

Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'ye gösterilen tepkilere de değinen Başkan Çebi, "Hocamızı her maçtan sonra vurmaya çalışan arkadaşlar var. Biraz da motive etmeyi becerseniz ne olur. Camiamızdaki bireyler sizlerin söylemlerinize değer veriyor. Hemen ip çekilecek. Siz çekin ama ben çektirmeyeceğim. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın öz kaynaklarına yöneleceğim, yapabildiğim kadar yapacağım" dedi.

ADEM LJAJİC'E GİTSENE DIYORUZ GİTMİYOR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ljajic'in tavrına isyan etti: "Adamı oynattık değerlenmedi, oynatmadık değerlenmedi. Maalesef arkadaşlar gitmediler. 3 milyon 750 bin euro alan futbolcuya 750 bin euro bile öneren olmadı. '350 bin euro'ya git' dediğimizde, 'Benim ne işim var oraya gideceğim, İstanbul'da keyfim iyi.' dedi. Sergen hoca da uğraştı. Sonra, 'Bu iş olmayacak, bunun niyeti yok' dedi. Halen de burada!"

ERSİN VE RIDVAN'A TALİPLER VAR

Ahmet Nur Çebi, "Genç çocuklarımız var; Ersin, Rıdvan, Serdar ve Güven gibi. Bunların hepsi bizim zamanımızda oynatılıyor ve değerleniyor. Ersin'e ve Rıdvan'a talipler var. Sabır gösterilmiyor. Sahaya çıkıyor, 'Vay o mu oynatılır' diyorlar. Oynamayan adam nasıl gelişecek ki" diye konuştu.

DÖRT EVİMİ DE İPOTEK VERDİM

Gücünü camiadan aldığını belirten Başkan Çebi, "Yetkiyi bana siz verdiniz. 1 yılda 4 defa korona olacağım, kolum kırılacak, çıkarıp cebimden para vereceğim, 4 evimi ipotek vereceğim, ibra edilmesi hata! Bana sahip çıkın, seçin ama seçmeyin. Ben hata yapmadım" ifadesini kullandı.

BORÇ 4 MİLYAR 579 MİLYON TL

BEŞİKTAŞ Kulübünün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı. Denetleme kulübü bu rakamı açıklasa da Başkan Çebi ise "Bizim borcumuz 3.9 milyar net. 600 milyon lira düşmemiz lazım, gelirler ve çekler var. Ben buraya geldiğimde 3.3 milyardı" yorumunu yaptı.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR DAVETLİMİZ!..

Beşiktaş Başkanı Çebi, kadın taraftarları maça davet etti. Bu davetin ardından kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın taraftarlarımızla yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımız Pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçını ücretsiz seyredebileceklerdir" denildi.