BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Nuno Espirito Santo ısrarı! Sözleşme süresi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi yeni sezonda takımın başına getirmeyi düşündüğü hoca adaylarıyla görüşmelerini sürdürürken, listenin 1 numarasında prensip anlaşmasına varılan Nuno Espirito Santo geliyor.
Beşiktaş yönetimi yeni sezonda takımın başına getirmeyi düşündüğü hoca adaylarıyla görüşmelerini sürdürürken, listenin 1 numarasında prensip anlaşmasına varılan Nuno Espirito Santo geliyor.
Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın 43 yaşındaki teknik adama, takımın mevcut durumu ve gelecek planlarıyla ilgili bilgiler verdiği, tarafların proje üzerinde fikir alışverişinde bulundukları ve ortak bir noktada buluştukları öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin başarılı çalıştırıcı Nuno Espirito Santo'da ısrarcı olmasının en önemli nedeninin ise, tecrübeli teknik adamın Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi farklı futbol ekollerinde çalışması.
SÜREKLİ YENİLİK PEŞİNDE
Planlama üzerinde birlikte fikir yürüten Beşiktaşlı yetkililerle Santo arasında, en belirleyici etkenin Santo'nun yıllık kazancı olacağı, Beşiktaş yönetiminin Santo'yu kendi bütçesine çekmesi halinde ünlü hocaya şimdiden 2 senelik imza attırmak istediği öğrenildi.
Bu arada Santo'nun koşullara ve rakibe göre hem sistemi hem de oyun içi planı değiştirebilmesi özelliği de siyah-beyazlıları cezbediyor. Teknik Direktörlük kariyerine Portekiz'in Rio Ave takımında başlayan Santo, esas patlamayı Wolves'ta yaptı. Santo, buradaki başarısıyla Tottenham'ın Mourinho'dan sonraki tercihi oldu.