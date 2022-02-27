Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Nuno Espirito Santo ısrarı! Sözleşme süresi... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Nuno Espirito Santo ısrarı! Sözleşme süresi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, yeni sezonda takımın başına getirmeyi düşündüğü hoca adaylarıyla görüşmelerini devam ettirirken, listenin 1 numarasında prensip anlaşmasına varılan Nuno Espirito Santo geliyor. Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, 43 yaşındaki teknik adamı kendi bütçesine çekmesi halinde 2 senelik sözleşmeyi imzalatacak. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Nuno Espirito Santo ısrarı! Sözleşme süresi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi yeni sezonda takımın başına getirmeyi düşündüğü hoca adaylarıyla görüşmelerini sürdürürken, listenin 1 numarasında prensip anlaşmasına varılan Nuno Espirito Santo geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Nuno Espirito Santo ısrarı! Sözleşme süresi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın 43 yaşındaki teknik adama, takımın mevcut durumu ve gelecek planlarıyla ilgili bilgiler verdiği, tarafların proje üzerinde fikir alışverişinde bulundukları ve ortak bir noktada buluştukları öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin başarılı çalıştırıcı Nuno Espirito Santo'da ısrarcı olmasının en önemli nedeninin ise, tecrübeli teknik adamın Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi farklı futbol ekollerinde çalışması.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Nuno Espirito Santo ısrarı! Sözleşme süresi... (BJK spor haberi)

SÜREKLİ YENİLİK PEŞİNDE

Planlama üzerinde birlikte fikir yürüten Beşiktaşlı yetkililerle Santo arasında, en belirleyici etkenin Santo'nun yıllık kazancı olacağı, Beşiktaş yönetiminin Santo'yu kendi bütçesine çekmesi halinde ünlü hocaya şimdiden 2 senelik imza attırmak istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Nuno Espirito Santo ısrarı! Sözleşme süresi... (BJK spor haberi)

Bu arada Santo'nun koşullara ve rakibe göre hem sistemi hem de oyun içi planı değiştirebilmesi özelliği de siyah-beyazlıları cezbediyor. Teknik Direktörlük kariyerine Portekiz'in Rio Ave takımında başlayan Santo, esas patlamayı Wolves'ta yaptı. Santo, buradaki başarısıyla Tottenham'ın Mourinho'dan sonraki tercihi oldu.

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