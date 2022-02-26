Beşiktaş Jindrich Trpisovsky'de ısrarcı! 2. görüşme yapılacak (BJK spor haberi)

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, F.Bahçe'yi 3-2 yendikleri ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldıkları maçın ardından Beşiktaş ile ilgili soruya, "Bunu menajerimle görüşmeniz gerek. Yaptıkları teklif için onlara teşekkür ettim, bir şey olacağını zannetmiyorum" cevabını verdi.







Sabah'ın derlediği habere göre devre arasında takım değiştirmeye sıcak bakmayan Çek hocanın yeni sezon için menajerini işaret edip küçük de olsa şans tanıması siyah-beyazlıları yeniden umutlandırdı.



