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Beşiktaş Jindrich Trpisovsky'de ısrarcı! 2. görüşme yapılacak (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta gelecek sezon çalışmaları son sürat devam ediyor... Siyah beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı, yeni hoca konusunda daha önce görüşme gerçekleştirdiği Jindrich Trpisovsky ile 2. defa görüşme gerçekleştirecek. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş Jindrich Trpisovsky'de ısrarcı! 2. görüşme yapılacak (BJK spor haberi)

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, F.Bahçe'yi 3-2 yendikleri ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldıkları maçın ardından Beşiktaş ile ilgili soruya, "Bunu menajerimle görüşmeniz gerek. Yaptıkları teklif için onlara teşekkür ettim, bir şey olacağını zannetmiyorum" cevabını verdi.


Beşiktaş Jindrich Trpisovsky'de ısrarcı! 2. görüşme yapılacak (BJK spor haberi)

Sabah'ın derlediği habere göre devre arasında takım değiştirmeye sıcak bakmayan Çek hocanın yeni sezon için menajerini işaret edip küçük de olsa şans tanıması siyah-beyazlıları yeniden umutlandırdı.

Beşiktaş Jindrich Trpisovsky'de ısrarcı! 2. görüşme yapılacak (BJK spor haberi)

SANTO GELMEYE SICAK BAKIYOR

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın teknik direktör listelerinde hâlâ ilk sırada yer alan Trpisovsky ile bir görüşme daha yapıp, ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın 10'dan 6'ya kadar düşürdüğü listede 3. sırada bulunan Nuno Espirito Santo ise Kartal'ın teklifine olumlu yaklaştı. Ancak 48 yaşındaki deneyimli hoca için acele edilmeyecek ve ilk etapta Jindrich Trpisovsky ile anlaşma zemini aranacak.

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