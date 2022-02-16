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Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta!

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Bizim kondisyonerimiz (Miguel Peiro) vardı, Beşiktaş’ta göreve başladı! Güneş’in daha önce yardımcısıydı. Şenol Güneş Beşiktaş’ta, hayırlı olsun şimdiden” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ta 1-1 sona eren Adana Demirspor maçı sonrasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın ardından ses getiren açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta!

'Beyaz Futbol' programına konuk olan Başkan Sancak, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile anlaştığını söyleyerek "Şimdi Şenol Güneş, Beşiktaş'a gidiyor. Kesin olarak Beşiktaş'a gidiyor.

Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta!

Bizim burada bir kondisyonerimiz (Miguel Peiro) vardı, Beşiktaş'ta yeniden göreve başladı. Daha önce de Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısıydı. Şenol Güneş Beşiktaş'ta, hayırlı olsun şimdiden" açıklamasında bulundu.

Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta!

Başkan Sancak bu haberin kesin ve net olduğunu söyledi. Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından adı sürekli Beşiktaş ile anılan teknik direktör Şenol Güneş, 13 Aralık Pazartesi günü Trabzon'dan İstanbul'a geldiğinde havalimanında "Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Herhangi bir şey yok, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.

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