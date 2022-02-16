Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ta 1-1 sona eren Adana Demirspor maçı sonrasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın ardından ses getiren açıklamalarda bulundu.
'Beyaz Futbol' programına konuk olan Başkan Sancak, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile anlaştığını söyleyerek "Şimdi Şenol Güneş, Beşiktaş'a gidiyor. Kesin olarak Beşiktaş'a gidiyor.
Bizim burada bir kondisyonerimiz (Miguel Peiro) vardı, Beşiktaş'ta yeniden göreve başladı. Daha önce de Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısıydı. Şenol Güneş Beşiktaş'ta, hayırlı olsun şimdiden" açıklamasında bulundu.