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Beşiktaş'ın 4 futbolcusu 15 takıma bedel!

Beşiktaş’ın kadro dışı isimlerinin maliyeti, Süper Lig’deki 15 takımdan değerli. Günlerini düz koşu yaparak geçiren bu 4 futbolcunun maliyeti 650 milyon TL. Lens, Ljajic, Douglas ve N'Sakala'nın toplam maliyeti 41 milyon euro...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın 4 futbolcusu 15 takıma bedel!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması için adeta gün sayılan Lens, Ljajic, Douglas ve N'Sakala'nın siyah-beyazlı kulübe maliyetleri dudak uçuklattı.

Beşiktaş'ın 4 futbolcusu 15 takıma bedel!

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan ve uzun süredir kadro dışı olup, günlerini düz koşu yaparak geçiren bu 4 futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti toplamda 41 milyon 823 bin euro.

Beşiktaş'ın 4 futbolcusu 15 takıma bedel!

Maliyet olarak başı Ljajic çekerken, bu oyuncuyu Lens takip etti. Douglas'ın toplam maliyeti 3.9 milyon euro olurken, N'Sakala'nın Beşiktaş'a maliyeti 1.7 milyon euro oldu. Bonservis bedeli olmayan N'Sakala, Beşiktaş ile yıllık 850 bin euro'ya anlaştı.

Beşiktaş'ın 4 futbolcusu 15 takıma bedel!

Beşiktaş'ta sezon sonunda takımdan gönderilecek olan kadro dışı 4 oyuncunun toplam maliyeti 41 milyon 823 bin euro olarak dikkat çekti.

Beşiktaş'ın 4 futbolcusu 15 takıma bedel!

Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in kadro değeri bu rakamın üzerinde kalırken, geriye kalan 15 takımın toplam kadro değeri, 4 kadro dışı oyuncunun maliyetinden daha az.

Beşiktaş'ın 4 futbolcusu 15 takıma bedel!

Jeremain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın güncel euro kuru üzerinden maliyeti Türk Lirası'na çevrildiğinde ise 650 milyon TL'ye yakın bir rakam ortaya çıkıyor.

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