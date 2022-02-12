Beşiktaş'ın 4 futbolcusu 15 takıma bedel!

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan ve uzun süredir kadro dışı olup, günlerini düz koşu yaparak geçiren bu 4 futbolcunun Beşiktaş 'a maliyeti toplamda 41 milyon 823 bin euro.

Maliyet olarak başı Ljajic çekerken, bu oyuncuyu Lens takip etti. Douglas'ın toplam maliyeti 3.9 milyon euro olurken, N'Sakala'nın Beşiktaş'a maliyeti 1.7 milyon euro oldu. Bonservis bedeli olmayan N'Sakala, Beşiktaş ile yıllık 850 bin euro'ya anlaştı.



