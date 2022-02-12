BEŞİKTAŞ HABERİ: Muhammed Demirci geri dönmek istiyor! Önder Karaveli... (BJK spor haberi)

Beşiktaş altyapısında yetişen, geleceğin yıldızı olarak gösterilen ancak beklentileri karşılayamayan Muhammed Demirci , yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.

27 yaşındaki Demirci, "Beni keşfeden hoca Önder Karaveli'dir. Ben Beşiktaş'ta 'Messi' lakabını da almıştım. Artık hedef belirlemiyorum, çalışmaya devam ediyorum. Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez? Beşiktaş'ta tabii ki tekrardan oynamak isterim" dedi.