Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Muhammed Demirci geri dönmek istiyor! Önder Karaveli... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Muhammed Demirci geri dönmek istiyor! Önder Karaveli... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ara transfer dönemini kapatan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların altyapısında yetişen, geleceğin yıldızı olarak gösterilen ancak beklentileri karşılayamayan Muhammed Demirci, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Açıklamalarda bulunan Muhammed, "Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez? Beşiktaş'ta tabii ki tekrardan oynamak isterim" ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:06
BEŞİKTAŞ HABERİ: Muhammed Demirci geri dönmek istiyor! Önder Karaveli... (BJK spor haberi)

Beşiktaş altyapısında yetişen, geleceğin yıldızı olarak gösterilen ancak beklentileri karşılayamayan Muhammed Demirci, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Muhammed Demirci geri dönmek istiyor! Önder Karaveli... (BJK spor haberi)

27 yaşındaki Demirci, "Beni keşfeden hoca Önder Karaveli'dir. Ben Beşiktaş'ta 'Messi' lakabını da almıştım. Artık hedef belirlemiyorum, çalışmaya devam ediyorum. Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez? Beşiktaş'ta tabii ki tekrardan oynamak isterim" dedi.

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