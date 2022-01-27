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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alman ekolü! Hannes Wolf ve Jens Keller listede

Takımı geçici olarak Önder Karaveli'ye emanet eden Beşiktaş, yeni szon için iki Alman teknik adamı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Alman U-19 Milli Takımı’nın teknik direktörü Hannes Wolf ile en son Nürnberg’i çalıştıran Jens Keller’i izlediği ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alman ekolü! Hannes Wolf ve Jens Keller listede

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Alman basını konuyla ilgili olarak Beşiktaş'ın iki teknik direktörü yakın takibe aldığını iddia etti. Goal.com'un haberine göre Beşiktaş, Bundesliga'dan tanıdık bir yüz olan Hannes Wolf ile temas halinde. 40 yaşındaki teknik adam Türk kulübüyle şimdiden görüşmeye başladı ancak bu görüşmeler önümüzdeki sezon için yapılıyor. Hamburg SV, VfB Stuttgart ve Bayer Leverkusen'i çalıştıran Wolf, geçen Temmuz'dan bu yana Alman U19 milli takımının başında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alman ekolü! Hannes Wolf ve Jens Keller listede

SİSTEMİ 4-2-3-1
40 yaşındaki Alman çalıştırıcı daha önce B. Dortmund'da U17 ve U19 takımlarında çalıştıktan sonra Stuttgart. Hamburg ve Genk'de görev yaptı. Almanya U18'te görev aldıktan sonra Levurkusen'de geçici antrenörlük yapan Wolf, şu anda Temmuz 2021'deni itibaren Almanya U19 takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. Wolf genellikle 4-2-3-1 sistemini uygulatıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alman ekolü! Hannes Wolf ve Jens Keller listede

ÖNCE DE GÖRÜŞÜLDÜ
Sport-1'in haberine göre ise Jens Keller de siyah-beyazlıların listesindeki bir diğer isim. Bir yılı biraz aşkın süredir teknik direktörlük yapmayan 51 yaşındaki isim, Beşiktaş için tercih edilen adaylardan biri. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Keller arasında daha önce zoom konferans aracılığıyla temas kurulmuştu. Genç oyuncularla tecrübesi olan biri olan Keller, Schalke'de geçirdiği süre boyunca yeteneklerle başarılı bir şekilde çalışabileceğini gösterdi. Beşiktaş yönetiminin iki isimle yüz yüze görüşmeler yaptıktan sonra son kararını verecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alman ekolü! Hannes Wolf ve Jens Keller listede

ALMANYA'DA KALDI
Stuttgart U17 ve U19 takımlarında teknik direktörlük yapan Keller, ardından 2009 ve 2010 Stuttgart'da yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, Schalke U17'i çalıştırdıktan sonra sırasıyla Schalke, Union Berlin ve Ingolstadt'ta görev aldı. Keller en son 2019'da göreve geldiği Nurnberg'ten 2020'de ayrıldı. Şu anda ise herhangi bir takım çalıştırmıyor.

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