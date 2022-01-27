BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alman ekolü! Hannes Wolf ve Jens Keller listede

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Alman basını konuyla ilgili olarak Beşiktaş'ın iki teknik direktörü yakın takibe aldığını iddia etti. Goal.com'un haberine göre Beşiktaş, Bundesliga'dan tanıdık bir yüz olan Hannes Wolf ile temas halinde. 40 yaşındaki teknik adam Türk kulübüyle şimdiden görüşmeye başladı ancak bu görüşmeler önümüzdeki sezon için yapılıyor. Hamburg SV, VfB Stuttgart ve Bayer Leverkusen'i çalıştıran Wolf, geçen Temmuz'dan bu yana Alman U19 milli takımının başında.

SİSTEMİ 4-2-3-1

40 yaşındaki Alman çalıştırıcı daha önce B. Dortmund'da U17 ve U19 takımlarında çalıştıktan sonra Stuttgart. Hamburg ve Genk'de görev yaptı. Almanya U18'te görev aldıktan sonra Levurkusen'de geçici antrenörlük yapan Wolf, şu anda Temmuz 2021'deni itibaren Almanya U19 takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. Wolf genellikle 4-2-3-1 sistemini uygulatıyor.