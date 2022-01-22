Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli konuştu!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin açıklamaları:

Akşam kar yağışı bekleniyor, akşama kalsaydı maç, oynanmayabilirdi. Malatya, son zamanlarda hiç bu kadar soğuk olmamış. Olimpiyat buraya göre yazlık bir yer gibi. Umarım oynanan futbol izleyenlerin içini ısıtır.

Normalde oynadığımız oyunun bir benzerini oynayacağız ama rakibe göre bir seçim yaptık, sebebini ancak maç sonu söyleyebilirim. Rakip analizimize göre Alex'i kullanacağız. Kenan'ın da savunma desteğini kullanacağız.