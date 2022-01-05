O kupa müzeye gelecek

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, final karşılaşması öncesi A Spor'un sorularını yanıtladı. Mücadeleye iyi hazırlandıklarının altını çizen siyah beyazlı hoca "Oyuncularımız son derece hazırlar bu maça. Umarım, iki taraf da futbolun güzelliklerini sahaya yansıtır. İzleyenler keyif alır. Umarım sonunda kupayı kazanan biz oluruz" dedi. Müzeye yeni bir kupa koymak istediklerinin altını çizen Karaveli, şöyle dedi:

EKSİK DEĞİL FAZLAYIZ

"Beşiktaş'ın müzesi kupalarla doludur. Bu kupayı almak da istiyoruz. Ben kendimden çok, camiamız için Süper Kupa'yı kazanmak istiyorum." Karaveli oyun felsefelerini "Beşiktaş, oyunu iyi oynamak istiyor. Beşiktaş, oyunu coşkulu oynamak istiyor. Topa daha fazla sahip olarak oynamak istiyoruz. Sahaya kim çıkarsa çıksın, herkes elinden geleni yapacaktır. Bir kere daha söylüyorum biz eksik değiliz, fazlayız" diye açıkladı.

BANA HEDİYE ETTİLER

Karaveli, ilk maçta alınan galibiyetin kendisi için anlamını şöyle anlattı: İlk maçtan sonra geç saatlere kadar uyuyamadım. Normalde çok rahat uyuyabilen bir insanım. O maç bittiğinde galibiyet pozunun bir parçası olmak istiyordum. Oyuncularımız bana bu hediyeyi verdi. Eşim o pozu çerçeveletti" diye konuştu.

HOCALARIN HOCASIDIR

Karaveli, ayrıca kulüpteki geçmişiyle ilgili de bilgi verip "Antrenörlük lisansım yokken beni Beşiktaş'ta göreve başlatan isim Serpil Hamdi Tüzün'dür. Yaptığı çalışmalar ders konusu olmuştur. İyi ki tanımışım kendisini. Hocaların hocasıdır" dedi. Karaveli, Süleyman Seba için de "Beşiktaş'ın olmazsa olmazıdır" dedi.

OĞUZHAN ÇOK KIYMETLİDİR

Önder Karaveli: Oğuzhan çok kıymetli bir oyuncudur. Beşiktaş'ın son zamanlarda kazandığı şampiyonluklarda pay sahibidir. Oyunun keyif veren oyuncularından biridir. Ben bir izleyici olarak da Oğuzhan'ı izlemeyi seviyorum. Biz 10 gün kamp yapmıştık, bunu dikkate aldık. Çok yoğun bir fikstürden, maç yoğundan çıkmıştık. Oyuncularımıza izin vermeliydik. Futbolcularımızın dinlenmesi gerekiyordu.