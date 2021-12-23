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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakemlere tepki gösteren Çebi, Neden her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Hakemlerin adaletli olması bu kadar mı zor!" dedi. Teknik direktör konusuna da açıklık getiren Ahmet Nur Çebi, "Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den teknik direktör açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düşüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Mücadele sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"NEDEN HAKEMLERİN TARTIŞILDIĞI BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ?"

"Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim... Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor? 1 sene boyunca hakemlik yapmaması kararlaştırılan bir şahıs, Türkiye'de hakem yok da mı geri getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, verdiği penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar... Ne zaman bitecek bu çile?"

"ESKİ HAKEMLERİN BU CAMİADAN GİTMESİ GEREK"

"Hakem konuşmaktan çok mu keyif alıyoruz? Eski hakemlerin artık bu camiadan gitmesi gerek. Artık vedalaşsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Bütün takımlar, mücadele edelim. Kim şampiyon olacaksa olsun, kim ligde kalacaksa kalsın. Hakemlerin yanlış kararı olmadan. Fırat Aydınus'un yaptığı yanlış, giden puanlar, bugün gitmek üzere olan 1 puan..."

"SABRIMIZI ÇOK ZORLUYORLAR"

"Ha bir de kupayı oynayacağız değil mi Katar'da? Hakem bulamadılar, bizim sinir uçlarımıza dokunmak için bir hakem atıyorlar. Beyler yeter artık ya. Ceza almak istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Ama artık sabrımızı çok fazla zorluyorlar."

"ÖNDER HOCAMIZA İMKAN TANIMAMIZ GEREKİYOR"

"Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun."

"ŞAMPİYONLUK KONUSUNDA ÜMİTLİYİM"

"Şampiyon olma ihtimalini zayıf görüyorlar ama ben hala çok ümitliyim. Stadyum bugün çok azdı, o olmadı. Sebebi de şu: Fenerbahçe maçında tribünlerin yaptığı hakaretlere verilen cezayla, Beşiktaş arasında hakkaniyetsizlik var."

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