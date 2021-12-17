Umtiti için flaş sözler! Beşiktaş...

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampyonlar Ligi'nde taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmış ve Bruno Pinheiro ile anlaşmıştı. Siyah beyazlılar, bir yandan Fenerbahçe ile oynanacak derbiye hazırlanırken diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Devre arasında savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, listesine Samuel Umtiti'yi almıştı. Fransız yıldızın Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Alman basını Umtiti ile ilgili şoke eden bir haber yayınladı. İşte haberin detayları;

"ŞAKA MI?"

"FC Barcelona, defans oyuncusu Samuel Umtiti'den (28) kurtulmakta sorun yaşıyor. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncudan bir süredir vazgeçilmişti. Ancak Umtiti için diğer kulüplerin ilgisi yok.

İspanyol basınında, Barcelona'lı bir yöneticinin ismi açıklanmayan bir takımın başkanına Umtiti'yi teklif ettiği ancak 'şaka mı?' şeklinde bir cevap alındığı belirtildi. Aynı haberde Barcelona'lı yöneticilerin uzun süredir Umtiti'den 'eski oyuncumuz' şeklinde bahsettikleri öğrenildi.

2018 Dünya Şampiyonu, ciddi bir diz sakatlığı yaşaması nedeniyle Barcelona'da başarısız oldu. Artık Barcelona'da forma şansı bulması çok az."

"BENFICA VE BEŞİKTAŞ..."

"Barcelona yetkilileri, 12.5 milyon Euro kazanan Umtiti'nin maaş yükünden kurtulmak istiyor. Son zamanlarda adı geçen kulüpler ise Benfica ve Beşiktaş...

Barcelona, Umtiti'yi 2016 yılında Olympique Lyon'dan 25 milyon € karşılığında Katalonya'ya getirmişti. Barca ile o zamandan beri iki İspanya şampiyonluğu ve üç kez Copa del Rey kazandı."