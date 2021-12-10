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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde gerçekleşti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 15:13
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 11 Aralık Cumartesi saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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