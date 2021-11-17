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Beşiktaş Alanyaspor maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:15
Beşiktaş Alanyaspor maçına hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı antrenman, istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma çalışmaları sonrasında dar alan oyunları oynanırken antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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