‘İstanbul tam bir cehennemdi’

Rus hakem Sergei Karasev, kariyerinde unutamadığı maçları açıklarken 2017'de İstanbul'da oynanan Beşiktaş- Leipzig karşılaşmasını da es geçmedi. Ülkesinin basınına konuşan Karasev, "İlk düdüğü çaldığım anda öyle bir uğultu koptu ki, kendi çaldığım düdükleri duymakta zorlandım. Zaten Timo Werner de seslere dayanamayıp oyundan çıktı. Atmosfer cehennem gibiydi" diye konuştu.
Rushakem Sergei Karasev, kariyerinde unutamadığı maçları açıklarken 2017'de İstanbul'da oynanan Beşiktaş- Leipzig karşılaşmasını da es geçmedi. Ülkesinin basınına konuşan Karasev, "İlk düdüğü çaldığım anda öyle bir uğultu koptu ki, kendi çaldığım düdükleri duymakta zorlandım. Zaten Timo Werner de seslere dayanamayıp oyundan çıktı. Atmosfer cehennem gibiydi" diye konuştu.