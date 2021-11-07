Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan forvet harekatı! Ladislav Almasi...

SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan forvet harekatı! Ladislav Almasi...

Spor haberi... Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer girişimleri erken başlamış durumda. Birçok isimle temas halinde olan Kartal, son olarak Ladislav Almasi'yi gündemine aldı. Banik Ostrava’da forma giyen 22 yaşındaki 1.96’lık dev forvetin bonservisi ise 750 bin euro.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan forvet harekatı! Ladislav Almasi...

Kartal devre arasında kadrosuna bir forvet almayı daha düşünüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ismin Ladislav Almasi olduğu öğrenildi. Ara transfer döneminde mali açıdan uygun, genç ve yetenekli bir golcü arayan Beşiktaş, Slovak oyuncu için kulübü Banik Ostrava ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. 22 yaşındaki genç futbolcunun bonservis bedeli 750 bin euro. 1.96 boyundaki dev santrforun Beşiktaş'ın ilgisine bir hayli sıcak yaklaştığı kaydedildi. Kartal, Almasi'yi fırsat transferi olarak düşünüyor. Hedef düşük bedelle alıp, yüksek fiyatla satmak.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor