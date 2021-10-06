Pjanic Beşiktaş camiasına umut dolu mesajlar yolladı | Ne varsa alacağız

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, İstanbul'daki hedeflerini yüksek tuttu. Yayıncı kuruluşa konuşan Bosnalı oyuncu, kazanmak için Beşiktaş'a geldiğini ifade ederek, "Kazanılacak ne varsa kazanmak için buradayım. Kaç puan olur bilmiyorum, maç maç gitmekte fayda var. Her maçı kazanabilecek potansiyeldeyiz. Ligin nasıl kazanıldığını bilen bir takımız, baskıyla mücadele etmeyi biliyoruz. Türkiye gibi taraftar baskısını yoğun hisseden ülkelerde bu önemli. İyi sezon olacağını söyleyebilirim. Umarım sezon sonunda şehri siyahbeyaza boyayacağız" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Pjanic transfer sürecini de şöyle özetledi: "İşler hızlı gerçekleşiyor bazen. Buraya gelmemde hocamızın ve yönetimin çok katkısı oldu, benimle çok ilgilendiler, bu ilgi belirleyici oldu benim için. İlk Sehic ile konuştum, bilmem gereken detayları verdi. Beşiktaş'ın buranın en büyük kulübü olduğunu ve çok mutlu olacağımdan bahsetti. Geldikten sonra da doğru kararı verdiğimi gördüm. Herkes beni buraya alıştırdı. Takım arkadaşlarım çok iyi futbolcular ve çok iyi karakterler. İstanbul'da, Türkiye'de olmak beni ve ailemi mutlu ediyor, taraftarların sevgisi hoşuma gidiyor."

Miralem Pjanic, teknik direktör Sergen Yalçın'dan da övgüyle bahsetti. 1 aydır burada olduğunu ve hocalarının çok başarılı olduğunu ifade eden Bosnalı oyuncu, "Geçen sene 2 kupa almasından da bunu görebiliriz. Antalya maçında aldığı kararlarla da ne kadar iyi hoca olduğunu gösterdi. Doğru kelimelerle, doğru motivasyonla, doğru hamlelerle maçı kazanmamızı sağladı. İyi gidiyoruz şu anda aslında ama şanssız sakatlıklar yaşadık. Tüm takım fit ve sağlıklı olduğunda neler yapabileceğimizi ben biliyorum. Çok tecrübeli, kaliteli ve iyi futbolcularımız var. Tam takımken kolay kolay bu işi bırakmayız" ifadelerini kullandı.