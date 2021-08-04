Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Alex Teixeira ilaç olur (Bjk spor haberi)

Beşiktaş, yolunu gözlediği Alex Teixeira'ya sonunda kavuşuyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Beşiktaş için Teixeira'nin en önemli koz olması bekleniyor. Geride kalan sezonda 10 numara bölgesinden hiç verim alamayan siyahbeyazlılar, Brezilyalı yıldız ile etkinliğini artırmayı hedefliyor. Geçen sezon 89 golle şampiyon olan Beşiktaş'ta 10 numara bölgesinde görev yapan 3 isim de performans olarak vasatı aşamadı. Bu bölgede görev alan isimlerden kiralık olarak forma giyen Mensah 4 gol, 1 asist, Oğuzhan 3 gol, 1 asist, Ljajic ise 2 gol ve 3 asistlik katkı sunabildi. 3 ismin performansı toplam gollerin ancak yüzde 10'una denk geldi. Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Vida, ligde attığı 5 golle bu oyuncuların hepsini geride bıraktı.

ÇİN'DE COŞTU

Shakhtar'da sergilediği muhteşem performansın ardından Çin'in yolunu tutan Teixeira, geçtiğimiz sezonu 20 maçta 10 gol ve 4 asistle kapattı. 2019'da 31 maçta 18 gol ve 8 asist yapan Sambacı, toplamda ise 148 maçta 73 gol ve 28 asist üretti.