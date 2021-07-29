Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Diego Costa’yla yine yeniden

Siyah-beyazlıların renklerine katmak istediği Diego Costa ile ilgili her gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor.

Costa ve menajeri önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynama teklifi üzerinde çalışıyor. İspanyol vatandaşlığına geçen Brezilyalı oyuncu, yılda üç milyon euro maaşla 2023'e kadar takımda çalışma teklifi aldı.

Ancak Brezilya'nın Terra'nın haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Atletico Madrid'den ayrıldığından beri bireysel olarak antrenman yapan oyuncunun takıma katkı sağlayabileceği konusunda bir ganranti görmese de, görüşmeler yine hızlandı.