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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ghezzal hafta sonu İstanbul'da

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'dan mutlu sona ulaşmasında büyük katkısı olan Rachif Ghezzal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.Cezayir’in El Watan gazetesi, Beşiktaş’ın renklerine katmak istediği Ghezzal’ın hafta sonunda İstanbul’a giderek ‘3 senelik’ sözleşmeye imza atacağını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ghezzal hafta sonu İstanbul'da

Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşmak için geri sayıma geçti. Leicester City ile önümüzdeki yaz sona erecek olan ile sözleşmesi bulunan Ghezzal menajer yüzünden yaşadığı birkaç iniş çıkışlı görüşmeden sonra Beşiktaş yönetimiyle anlaşmaya vardı. Leicester ile Ghezzal'ın kalan sözleşme yılını satın almak için anlaşan Beşiktaş, sonunda Cezayirli oyuncunun menajerini daha fazla sorun çıkarmaması üzerinde uyarınca operasyon tamamlandı.

MAAŞI REVİZE EDİLDİ

Cezayir'in El Watan gazetesi, Ghezzal'ın Beşiktaş'a dönmek için gün saydığını yazdı. Haberde, Türkiye liginde olağanüstü bir sezonun yazarı, şaşırtıcı istatistiklerle çifte şampiyonluk yaşayan Rachid Ghezzal'ın sonunda Beşiktaş'ta devam etmesinin yolunun açıldığı belirtildi. Ghezzal'ın yeni sözleşmesini imzalamak için hafta sonunda Türkiye'de olması bekleniyor. Üç yıllık maaşı önemli ölçüde yukarı doğru revize edilen Ghezzal, haftaya takıma katılacak.

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