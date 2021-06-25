Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve taraftarlarını sevince boğan Beşiktaş yeni sezon çalışmaları için vitesi yükseltmiş durumda. Birçok isimle transfer temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekip takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler sonrası olası senaryolar üzerinde çalışıyor. Bu isimlerden biri olan ve geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadroya katılan Valentin Rosier'in kulübüyle anlaşılamaması durumunu göz önünde bulunduran Beşiktaşlı kurmaylar B planını belirlemiş durumda. İşte o isim ve transfer harekatının detayları... / fotomac.com.tr-DIŞ HABER (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 18:27 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 18:28
Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta tek gündem transfer...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip önümüzdeki sezonda da şampiyonluk kupasını müzesine götürerek taraftarlarını sevindirmek isterken, Sergen Yalçın belirsizliğinin netlik kazanmasının ardından harekete geçildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

Birçok isimle temaslarını sürdüren Kara Kartal, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve performansından memnun kalınan isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan takıma kiralık olarak katılan ve performansıyla beğeni toplayan Valentin Rosier...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

Fransız oyuncunun kulübüyle görüşmeler sürerken Beşiktaşlı kurmaylar oyuncunun alternatifini de belirledi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

B PLANI!
Portekiz kaynaklı haber sitesi A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldığını duyurdu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

Vitoria Guimaraes ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Mailili sağ bek için teknik direktör Pepa'nın takımda kalması yönünde talimat verdiğine de haberin detaylarında yer verildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

Geride kalan sezon Vitoria Guiamres'te 30 maça çıkan Falaye Sacko, 1 asist yaptı. 26 yaşındaki sağ bek, Mali Milli Takımı formasıyla da bugüne kadar 15 maça çıkarken 1 de gol atmayı başarmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

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