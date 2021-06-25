Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde B planını belirledi! Valentin Rosier ayrılırsa...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta tek gündem transfer...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip önümüzdeki sezonda da şampiyonluk kupasını müzesine götürerek taraftarlarını sevindirmek isterken, Sergen Yalçın belirsizliğinin netlik kazanmasının ardından harekete geçildi.
Birçok isimle temaslarını sürdüren Kara Kartal, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve performansından memnun kalınan isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.