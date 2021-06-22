Gelecek sezen 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın 1 numaralı gündemi teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceği... Çifte kupalı hoca Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki görüşmeler sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar bir süredir geciken sözleşme haberini bekliyor. Peki, Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacak mı? İşte detaylar...

✍ SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor. 1 buçuk sezonda 2 kupa kaldıran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sergen Yalçın'a yönetimin sunduğu teklif detayları ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL de Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi primlerinden oluşan bir paket hazırladığı ifade edildi.