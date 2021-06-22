Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor mu? Anlaşma sağlandı mı? İşte aradaki pürüzler...

Son dakika spor haberleri: 'ta kalıyor mu? Anlaşma sağlandı mı? İşte aradaki pürüzler...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta belirsizlik sürüyor. Çifte kupalı hoca ile henüz sözleşme imzalanamadı. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada yönetimden konu hakkında beklentilerini dile getiren paylaşımlar yapıyor. Taraflar arasında pürüzler giderilmiş değil. Başkan görüşmeleri devraldı. Peki, Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor mu? Anlaşma sağlandı mı? İşte tüm detaylar... ( haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 07:47
Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor mu? Anlaşma sağlandı mı? İşte aradaki pürüzler... | BJK haberleri (Sergen Yalçın kimdir?)

Gelecek sezen 3 kulvarda mücadele edecek olan 'ın 1 numaralı gündemi teknik direktör 'ın takımdaki geleceği... Çifte kupalı hoca Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki görüşmeler sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar bir süredir geciken sözleşme haberini bekliyor. Peki, Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacak mı? İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor mu? Anlaşma sağlandı mı? İşte aradaki pürüzler... | BJK haberleri (Sergen Yalçın kimdir?)

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

'ta belirsizliği sürüyor. 1 buçuk sezonda 2 kupa kaldıran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sergen Yalçın'a yönetimin sunduğu teklif detayları ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL de şampiyonluğu ve primlerinden oluşan bir paket hazırladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor mu? Anlaşma sağlandı mı? İşte aradaki pürüzler... | BJK haberleri (Sergen Yalçın kimdir?)

🤔 SERGEN YALÇIN İLE YÖNETİM ARASINDAKİ PROBLEM NE?

Ancak teknik direktör 'ın kendisine önerilen bu rakama henüz 'tamam' yanıtını vermediği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın garanti paranın biraz daha yüksek tutulmasını istediği belirtilirken, yapılacak olan transferler konusunda da yönetimle halen ortak bir noktada bulaşamaması dikkat çekti. Yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerin en geç birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor mu? Anlaşma sağlandı mı? İşte aradaki pürüzler... | BJK haberleri (Sergen Yalçın kimdir?)

GÖRÜŞMELERİ AHMET NUR ÇEBİ DEVRALDI!

Gelecek sezon da başarıyı tekrarlamak isteyen yönetiminde Emre Kocadağ, ile olan süreci yönetiyordu. Son sözü söylemek üzere Başkan devreye girdi. Siyah-beyazlıların son kararını Başkan Çebi'nin Sergen Yalçın'a söylemesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor mu? Anlaşma sağlandı mı? İşte aradaki pürüzler... | BJK haberleri (Sergen Yalçın kimdir?)

BEŞİKTAŞ'TA HAREKETLİ SAATLER

Bu arada siyah-beyazlılarda dün hareketli saatler yaşandı. Başkan ve yöneticiler, dün erken saatlerde Vodafone Park'taki kulüp binasına gelerek görüşmelere başladılar. Akşama doğru birçok yönetici stattan ayrılırken, Başkan Çebi ise geç saatlere kadar ofisinde kaldı. Çebi'nin hem Yalçın hem de yeni transferler, kiralıklar, kalacaklar ve gideceklerle ilgili detaylı bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor mu? Anlaşma sağlandı mı? İşte aradaki pürüzler... | BJK haberleri (Sergen Yalçın kimdir?)

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Ali Rıza , , Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinde forma giymiş eski futbolcu ve teknik direktördür. Beşiktaş'ın başında 1 buçuk sezon geçiren Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Spor Toto Süper ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştır. 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sergen Yalçın 2008- 2009 sezonundan bu yana teknik direktörlük görevini sürdürmektedir. İlk kez Beşiktaş (U15) teknik direktörlüğünü yapmıştır. Bundan sonrada sırasıyla; Beşiktaş U21, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır.

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