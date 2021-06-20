Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell...

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın transfer listesindeki isimler! , , ...

Son dakika haberleri... ile büyük bir çıkışa geçen ve 1 buçuk sezonda 2 kupa kazanan Beşiktaş, gelecek sezeon 3 kulvarda başarı yakalayacak bir kadro kurmak istiyor. Kartal'ın transfer gündeminde , , gibi isimler yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... ( haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 11:18
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

KENAN KARAMAN

'ın uzun süredir menajeriyle görüşmeler sürdürdüğü için 'dan flaş bir karar geldi. Karaman'ın aradığı tarzda bir futbolcu olmadığını rapor eden Yalçın, işin ağırdan alınmasını istedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

ANDRIY LUNIN

medyasından flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen 'li genç kaleci 'i 'ın istediğini ileri sürdü.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

MAME DIOUF

1.1 Milyon euro serbest kalma bedeli bulunan için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

OMAR MASCARELL

basınından flaş bir iddia geldi. Sky Almanya, 'ın İspanyol orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini duyurdu. Siyah - beyazlıları bu transferde La Liga ekibi Villarreal ile yarışıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

ANDRE CARILLO

, Al-Hilal forması giyen Carrillo için cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Carillo, 2019 yılında 9.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edildi. Beşiktaş, satılacak futbolculara ve bütçeye göre yıldız futbolcuyu kadroya katması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

LUCAS MARTINS

Beijing Guoan'da forma giyen 29 yaşındaki Fernando Lucas, 'ın gündemine geldi. Yıldız futbolcuyu kadroya katmak isteyen Kartal, görüşmelere başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

ALEIX VIDAL

Valentine Rosier'de belirsizlik devam ediyor. Yıldız futbolcuya alternatif arayan Kartal, eski Barçalı Aleix Vidal ile temasları sıklaştırdı. Vidal bu sezon 19 maçta forma giydi 1 asist üretti.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

ADAM OUNAS

, Ghezzal ile anlaşmaya çalışıyor ancak işi sağlama alıyor. Ghezzal transferinde çıkacak aksiliklere hazırlıklı olan Kartal'ın alternatifi Napoli ile Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Adam Ounas oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

DANNY WELBECK

Forvet arayışlarına devam eden , geçen sezon Brighton'da forma giyen 'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | Bjk haberleri

DIEGO COSTA

Diego Costa ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren , dünyaca ünlü yıldıza teklifini sundu. Diego Costa'nın talepleri kabul edilirse Beşiktaş 2 yıl için 15 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarmak zorunda kalacak. Costa'nın senelik 6 milyon euro net maaş, 2 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajer komisyonu talep ettiği ortaya çıktı.

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