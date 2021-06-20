DIEGO COSTA

Diego Costa ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldıza teklifini sundu. Diego Costa'nın talepleri kabul edilirse Beşiktaş 2 yıl için 15 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarmak zorunda kalacak. Costa'nın senelik 6 milyon euro net maaş, 2 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajer komisyonu talep ettiği ortaya çıktı.