Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...
KENAN KARAMAN
Beşiktaş'ın uzun süredir menajeriyle görüşmeler sürdürdüğü Kenan Karaman için Sergen Yalçın'dan flaş bir karar geldi. Karaman'ın aradığı tarzda bir futbolcu olmadığını rapor eden Yalçın, işin ağırdan alınmasını istedi.
ANDRIY LUNIN
Ukrayna medyasından flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'li genç kaleci Andriy Lunin'i Beşiktaş'ın istediğini ileri sürdü.