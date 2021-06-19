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Son dakika haberi: ile masaya! Gelecek sezon...

Son dakika spor haberi... 'taki geleceği henüz netleşmeyen Larin için kulüplerinin teklif yaptığı 26 yaşındaki oyuncuya Çebi'nin sözleşme uzatmak istediklerini söyledi. Yıldız forvetin mukavelesine serbest kalma maddesi koyulması ve rakamın 15-17 milyon Euro olması planlanıyor. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Cyle Larin ile masaya! Gelecek sezon...

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan ve Türkiye'yi 'nde temsil edecek olan , yeni sezonun planlaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Sabah'ın haberine göre; Dün 'taki kulüp binasında oldukça hareketli saatler yaşandı. Herkes teknik direktör 'ı beklerken sürpriz bir şekilde stada geldi ve ilk görüşme Kanadalı oyuncu ile yaşandı. Başkan , 1 yıllık mukavelesi kalan tecrübeli forvetle sözleşme uzatıp, gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istediklerini Larin'e iletti.

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Şampiyonlukta büyük bir emeği olan ve toplam 45 maçta 23 golle Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunan 26 yaşındaki Kanadalı oyuncuya 'dan tekliflerin olduğu bildirildi. Beşiktaş yönetimi yeni sözleşmeye koyacağı serbest kalma maddesi ile elini güçlendirmek istiyor. Rakamın 15-17 milyon Euro aralığında olması düşünülüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında yıldız oyuncuya, 'den , 10 milyon Euro'luk teklif ile gelmiş ancak transfer döneminin bitimine 48 saat kaldığı için kulübüne olumsuz yanıt verilmişti.

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