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Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar yazdı! 'tan atağı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan , önceliğini forvet hattına verdi. Siyah-beyazlıların, ekibi ’ta forma giyen Avusturyalı golcü 'i gündemine aldığı öğrenilirken, medyası da Kartal’ın pazarlık için zemin aradığını yazdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar yazdı! Beşiktaş'tan Marko Arnautovic atağı

'ta sesleri... Golcü arayışlarını sürdüren 'da yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, ekiplerinden 'un formasını giyen Marko Arnautovic ile ilgileniyor. Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş Yönetimi yıldız ismi transfer edebilmek için şartları araştırıyor. gazetesi da transferi doğruladı. Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Avusturyalı golcü Arnautovic ile ilgilendiğini yazdı.

İKİ YILDIZ DAHA LİSTEDE!
Yaz transfer döneminde için mutlaka yıldız bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, daha öncesinde ve ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

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