Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar yazdı! Beşiktaş'tan Marko Arnautovic atağı

Beşiktaş'ta Marko Arnautovic sesleri... Golcü arayışlarını sürdüren Kara Kartal'da yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Çin Ligi ekiplerinden SH Port'un formasını giyen Marko Arnautovic ile ilgileniyor. Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş Yönetimi yıldız ismi transfer edebilmek için şartları araştırıyor. İtalyan gazetesi Corriero dello Sport da transferi doğruladı. Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Avusturyalı golcü Arnautovic ile ilgilendiğini yazdı.

İKİ YILDIZ DAHA LİSTEDE!

Yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi için mutlaka yıldız bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, daha öncesinde Diego Costa ve Edin Dzeko ile görüşmeler gerçekleştirmişti.