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Bentaleb harekatı

’te sezonu tamamlayan; 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için ’ın yeniden devreye girdiği ve transferin çok yakın bir zamanda biteceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Bentaleb harekatı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan 'ta yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda 'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar birçok ismi gündemine aldı. Yeni sezonda da kupa kaldırmak isteyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sıklaştırdı. Cezayir basını da siyah-beyazlı kulübün listesindeki ismi açıkladı ve 'in transferin bitmek üzere olduğunu iddia etti.

ÜÇ MEVKİDE DE OYNUYOR
Beşiktaş'ta daha önce de gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın tekrar devreye girdiği iddia edilirken, haberde transferin yakın zamanda biteceği de yazıldı. Almanya Bundesliga'dan düşen takımında sezonu tamamlayan Cezayirli futbolcunun 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor. Serbest kalacak Bentaleb'in transfermarkt verilerine göre yaklaşık 2 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.

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Bentaleb, Cezayir Milli takımında 30 maçta forma şansı buldu. 2014'ten bu yana milli takımda görev yapan Bentaleb, bu periyotta 5 gol atmayı başardı.

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Bentaleb Schalke formasıyla toplam 107 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 19 kez havalandıran Bentaleb, 9 da asist yaparken; toplamda 28 gole etki etti.

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