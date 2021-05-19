Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal derken...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk ve kupa hasretini 7 yıla çıkarttı. Sarı-lacivertlilerde taraftarların sabrı da tükenirken yine gözler yeni sezona çevrildi.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Fenerbahçe, birçok isimle yollarını ayıracak. Savunma hattında Lemos ve Tisserand ile yollarını ayıracak olan Kanarya'da, Gökhan Gönül de teknik ekibe katılabilir.