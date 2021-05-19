Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal derken...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk ve kupa hasretini 7 yıla çıkarttı. Sarı-lacivertlilerde taraftarların sabrı da tükenirken yine gözler yeni sezona çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk ve kupa hasretini 7 yıla çıkarttı. Sarı-lacivertlilerde taraftarların sabrı da tükenirken yine gözler yeni sezona çevrildi.
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Fenerbahçe, birçok isimle yollarını ayıracak. Savunma hattında Lemos ve Tisserand ile yollarını ayıracak olan Kanarya'da, Gökhan Gönül de teknik ekibe katılabilir.
Sarı-lacivertlilerde hücum ve orta saha hattında da büyük bir değişim yaşanacak. Papiss Cisse, Samatta ve Sinan Gümüş ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, kiralık olarak giden isimlerden yalnızca Berke Özer'i kadrosunda tutacak.
Kanarya, bonservis geliri açısından Ozan Tufan ve Luiz Gustavo ile de yollarını ayırabilir. Jose Sosa bir yıl daha çubukluyu giyecek. Perotti'nin ise durumu belirsizliğini koruyor.
BEŞİKTAŞLI YILDIZLARA KANCA!
Gelecek isimler için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, şampiyon Beşiktaş'tan Aboubakar ve Dorukhan Toköz'e teklif yaptığı biliniyordu.
Ghezzal için de Leicester City'nin nabzını yoklayan Fenerbahçe, Rosier'e de kancayı taktı. A Spor yorumcusu Volkan Demir'in canlı yayında açıkladığı bilgilere göre Fenerbahçe Sporting Lizbon'a teklif sunacak.
Kanarya oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istese de Portekiz ekibinin kapıyı 5 milyon Euro'dan açması bekleniyor.