Haberler Beşiktaş Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal derken...

Son dakika haberleri | 'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! , , derken...

'i 3. sırada noktalayan , transferde atağa kalktı. Birçok isimle yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, kemik kadroyu koruyup nokta atışı takviyelerle sezona başlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan , 'tan , ve için tetikteydi. Fenerbahçe'nin flaş bir ismi daha gündeme aldığı öğrenildi. İşte canlı yayında açıklanan o transfer girişimi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:43
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal derken...

'de sezonu 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk ve kupa hasretini 7 yıla çıkarttı. Sarı-lacivertlilerde taraftarların sabrı da tükenirken yine gözler yeni sezona çevrildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal derken...

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine transferde hareketli günler geçirmesi beklenen , birçok isimle yollarını ayıracak. Savunma hattında ve ile yollarını ayıracak olan 'da, de teknik ekibe katılabilir.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal derken...

Sarı-lacivertlilerde hücum ve orta saha hattında da büyük bir değişim yaşanacak. , ve ile yollarını ayırmak isteyen , kiralık olarak giden isimlerden yalnızca 'i kadrosunda tutacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal derken...

, bonservis geliri açısından ve ile de yollarını ayırabilir. bir yıl daha çubukluyu giyecek. Perotti'nin ise durumu belirsizliğini koruyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal derken...

BEŞİKTAŞLI YILDIZLARA KANCA!

Gelecek isimler için de çalışmalarını sürdüren 'nin, şampiyon 'tan ve Toköz'e teklif yaptığı biliniyordu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal derken...

için de 'nin nabzını yoklayan , Rosier'e de kancayı taktı. A Spor yorumcusu 'in canlı yayında açıkladığı bilgilere göre Fenerbahçe 'a teklif sunacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal derken...

oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istese de Portekiz ekibinin kapıyı 5 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

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