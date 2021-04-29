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Son dakika spor haberi: TFF'den 'ın erteleme talebine ret!

Son dakika spor haberi... , maçının 1 gün sonraya alınması için ’na başvurmuştu. Türkiye Futbol Federasonu'ndan siyah-beyazlıların bu talebine jet bir yanıt geldi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:31 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:47
Son dakika spor haberi: TFF'den Beşiktaş'ın erteleme talebine ret!

, Süper Lig'in 39. haftasınsa oynayacağı Atakaş maçının 1 gün sonra oynanmasını talep etmiş, siyah beyazlı kulüp, 1 Mayıs Cumartesi günü 20:30'da oynanacak karşılaşmanın, 2 Mayıs Pazar gününe alınması için federasyona resmi başvurusunu yapmıştı.

Beşiktaş, ligin 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü maç yapan 10 takımdan sadece Beşiktaş'ın 1 Mayıs Cumartesi karşılaşma oynayacak olmasını gerekçe göstermişti.

'ndan siyah-beyazlıların bu talebine jet bir yanıt geldi. A Spor'un haberine göre; TFF Beşiktaş'ın bu talebini redderek programın mevcut haliyle oynanmasına karar verdi.

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