Son dakika spor haberi: TFF'den Beşiktaş'ın erteleme talebine ret!

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasınsa oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının 1 gün sonra oynanmasını talep etmiş, siyah beyazlı kulüp, 1 Mayıs Cumartesi günü 20:30'da oynanacak karşılaşmanın, 2 Mayıs Pazar gününe alınması için federasyona resmi başvurusunu yapmıştı.

Beşiktaş, ligin 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü maç yapan 10 takımdan sadece Beşiktaş'ın 1 Mayıs Cumartesi karşılaşma oynayacak olmasını gerekçe göstermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan siyah-beyazlıların bu talebine jet bir yanıt geldi. A Spor'un haberine göre; TFF Beşiktaş'ın bu talebini redderek programın mevcut haliyle oynanmasına karar verdi.