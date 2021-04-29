Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sakatlığına ilişkin resmi açıklama!

'tan 'nin sakatlığına ilişkin resmi açıklama!

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlı kulüp, maçında sakatlanan 'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme metni yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:57 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:59
Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sakatlığına ilişkin resmi açıklama!

, Süper Lig'in 38. haftasında oynanan maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayınladı.

İşte o açıklama;

"Futbol Takımımızın dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin 'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptanmıştır. Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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