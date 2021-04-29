Haberler Beşiktaş Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi corona virüsü şoku! Ömer Erdoğan...

'da maçı öncesi corona virüsü şoku! ...

Süper Lig ekiplerinden , yaptığı açıklamada maçı öncesi kötü haberi duyurdu. Buna göre teknik direktör 'ın corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:43 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:57
Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi corona virüsü şoku! Ömer Erdoğan...

, yaptığı açıklamada teknik direktör 'ın corona virüsü (koronavirüs) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İşte o açıklama;

" maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır . Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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