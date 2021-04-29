Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi corona virüsü şoku! Ömer Erdoğan...

Hatayspor, yaptığı açıklamada teknik direktör Ömer Erdoğan'ın corona virüsü (koronavirüs) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.



İşte o açıklama;



"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır . Kamuoyuna saygıyla duyurulur."