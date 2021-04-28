Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının ardından Josef de Souza'dan olay açıklama

Son dakika spor haberi: Beşiktaş maçının ardından 'dan olay açıklama

Son dakika  Beşiktaş maçı haberi: 'de lider Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:07 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:19
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının ardından Josef de Souza'dan olay açıklama

Beşiktaşlı futbolcu , 'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSEF'İN AÇIKLAMALARI:

Tüm takım arkadaşlarımı gayretlerinden ötürü kutluyorum. Bizi bu gayret yaparsa şampiyon yapacak.

Sonda rahatladık, konsantrasyonumuzu kaybettik. Orada bir dalgalanma oldu. Onun dışında çok iyiydik. Böyle oynarsak şampiyon oluruz.

İnanıyorum, kim ne yaparsa yapsın dışarıdan, bizi şampiyon yapmamak için kim ne yaparsa yapsın biz şampiyon olacağız.

Bugün biliyoruz ki Rizespor bugün sadece kendileri için puan almaya çalışmadı. Büyük bir prim koydular ortaya. Tanrıya şükürler olsun ki onlara fırsat vermedik. Biz kazanmayı bildik.

Atiba mükemmel bir oyuncu, çok tecrübeli. Ben de onun yaşında olunca onun gibi oynamak istiyorum. İyi bir ikili olduk. 4 maç var, kazanılmış hiçbir şey yok henüz. 4 final oynayacağız.

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