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'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon sonunda yapılacak takviyeler için girişimlere başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın direktifi doğrultusunda Süper Lig'in yıldızı için düğmeye bastı. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, golcü futbolcu için imza aşamasına geldi. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:19 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:25
Beşiktaş'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , şimdiden gelecek sezonun planlamaları için çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

Kara Kartal, bu sezon golcülerinin eksikliğinden dolayı önemli maçlarda puanlar kaybetmişti. Özellikle Aboubakar'ın yaşadığı uzun süreli sakatlık, siyah beyazlıların yükselişinin sekteye uğramasına neden olmuştu.

Beşiktaş'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

O İSİM GELECEK
Şu anda forvet hattında Aboubakar ve Larin'i değerlendiren siyah beyazlılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor ve bu sebeple tecrübeli bir golcüye imza attırma peşinde.

Beşiktaş'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

Todofichajes'te yer alan habere göre , gelecek sezon forvet hattını, bir dönem Stoke City'de de forma giyen ve şu anda Hatayspor'da oynayan Mame Diouf ile güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

Haberin detaylarında 'ın yıldız golcü için masaya oturduğu aktarıldı ve görüşmelerde son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

BEDAVA GELECEK
Öte yandan Hatayspor ile yaptığı sözleşmede opsiyon olmasına karşın değerlendirmeceyek Diouf'un, Haziran 2021'de bitecek sözleşmesi sonrası İstanbul devine imza atacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

MAME DIOUF KİMDİR?
16 Aralık 1987'de Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Diouf, forvet hattında görev alıyor. Tercih edilmesi halinde sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Beşiktaş'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

Kariyeri boyunca Molde, Manchester United, Blackburn, Hannover, Stoke City ve Hatayspor'da forma giydi.

Beşiktaş'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

, bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 16 gol, 5 asist üretti ve 2749 dakika sahada kaldı.

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