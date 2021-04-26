Beşiktaş'ta golcü bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı için görüşmeler başladı

Kara Kartal, bu sezon golcülerinin eksikliğinden dolayı önemli maçlarda puanlar kaybetmişti. Özellikle Aboubakar'ın yaşadığı uzun süreli sakatlık, siyah beyazlıların yükselişinin sekteye uğramasına neden olmuştu.

O İSİM GELECEK

Şu anda forvet hattında Aboubakar ve Larin'i değerlendiren siyah beyazlılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor ve bu sebeple tecrübeli bir golcüye imza attırma peşinde.