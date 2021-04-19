Beşiktaş fabrika ayarlarına dönüyor! Ghezzal ve Aboubakar....

CUMARTESİDEN BERİ İDMANA ÇIKIYOR
Deneyimli hocanın, cumartesi gününden bu yana çalışmalarda yer alan Aboubakar'ı da Sivas maçıyla birlikte sahaya süreceği bildirildi. Aboubakar'ın forvette yer alması ile birlikte bu mevkide etkisiz kalan Cyle Larin, çok daha verimli olduğu sol kanada geçecek. Aboubakar'ın oynadığı maçlarda yüksek performans sergileyen Ghezzal'ın da bu değişimden olumlu etkilenmesi bekleniyor.
Aboubakar, Süper Lig'de 25 maça çıkarken 15 gol ve 5 asistle oynadı. Yıldız futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda da ağları bir kez sarstı. (Sabah)