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fabrika ayarlarına dönüyor! ve Aboubakar....

'ta son dakika haberi... Son 4 maçta 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, tecrübeli golcünün takıma katılışıyla nefes alacak. Larin, yeniden sol kanada geçerken, bu değişim ’ın da verimliliğini yeniden artıracak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş fabrika ayarlarına dönüyor! Ghezzal ve Aboubakar....
Süper Lig'de lider durumda olan , yıldız golcüsü 'ın forma giymediği son dört maçta özellikle hücumda büyük sıkıntı yaşadı. 2-2 biten Ankaragücü maçta tüm goller rakip oyunculardan gelirken Vincent Aboubakar'ın iyileşmesi teknik heyetin yüreğine su serpti. Siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın takımdaki yerini almasıyla birlikte fabrika ayarlarına geri dönecek. Teknik direktör , daha önce 1-2 kez takım idmanına katılan oyuncularını ilk 11'de değerlendirmişti.

CUMARTESİDEN BERİ İDMANA ÇIKIYOR
Deneyimli hocanın, cumartesi gününden bu yana çalışmalarda yer alan Aboubakar'ı da Sivas maçıyla birlikte sahaya süreceği bildirildi. Aboubakar'ın forvette yer alması ile birlikte bu mevkide etkisiz kalan , çok daha verimli olduğu sol kanada geçecek. Aboubakar'ın oynadığı maçlarda yüksek performans sergileyen 'ın da bu değişimden olumlu etkilenmesi bekleniyor.

Aboubakar, Süper Lig'de 25 maça çıkarken 15 gol ve 5 asistle oynadı. Yıldız futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda da ağları bir kez sarstı. (Sabah)

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