Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalar

'dan - maçı öncesi önemli açıklamalar

Teknik Direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Yalçın, zemininin bahane olmayacağını ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 18:50
Sergen Yalçın'dan Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalar

Süper Lig'in 34. haftasında 'a konuk olacak olan 'ta teknik direktör , karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kolay maç olmayacağını söyleyen Yalçın, "Oyuncular alışık bu tür havalarda oynamaya. Zemin biraz bozuk olabilir ama bozuk zeminlerde de oynadık. Bunlar bahane değil. Kolay bir maç olmayacak, çok zor olacak." dedi.

Yılmaz Vural'ın renkli bir kişilik olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Yılmaz Hoca sağ olsun. Çok renkli bir kişilik. Hepimiz onu seviyoruz. Antrenörlük hayatı bizden daha tecrübeli. Zor pozisyonlarda çalıştı. Biz de çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural'ın arzu ettiği skorları almasını dilediğini dile getiren Sergen Yalçın, "Yılmaz Hoca'ya kolay gelsin. Her gün, her maç stresli. Her maç zor. Biz de biliyoruz, çok çalıştık. Allah kolaylık versin hocama. İnşallah arzu ettiği skorları yakalar." şeklinde konuştu.

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