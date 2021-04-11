Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

Son dakika haberi: 'dan flaş itiraflar! "'den ayrıldım çünkü..."

Son dakika spor haberi... 'ın ekiplerinden 'den kadrosuna kattığı ve oyunuyla siyah-beyazlılara büyük katkı sağlayan Brezilyalı oyuncu , Beşiktaş dergisinin nisan sayısına verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu. İşte Josef de Souza'nın o açıklamaları... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 11:29 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 11:31
Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

dergisinin nisan sayısına röportaj veren , şampiyonlukla ilgili hayalini paylaştı, çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

Orta sahadaki savaşçı karakteri ve başarılı performansıyla siyah-beyazlıların büyük takdirini kazanan Brezilyalı futbolcu, 'ta çok mutlu olduğunu aktardı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

Josef, "Takımdaki ortam sıcak, baskı yok. Mutlu bir çalışma grubuyla beraberiz. Şimdiye kadar iyi bir lig oynadık diyebiliriz. Kupada da finale geldik. Kolay olmayacak, çok mücadele etmemiz gerekiyor ama umarım mayıs ayında iki kupayı birden kaldırırız. 'a şampiyonluk yaşamak için geldim."

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

"Kulübe bu şansı bana tanıdığı içini sonsuz teşekkür ederim. Önümüzdeki iki kupayı kazanırsak bu inanılmaz olur" diye konuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

Kişisel performansını değerlendiren siyah-beyazlı futbolcu, takım arkadaşlarına örnek olmaya çalıştığına vurgu yaptı. Defansif özelliklerinin daha ön planda olduğunu belirten deneyimli oyuncu, "Bence en önemlisi mücadelemle ve isteğimle diğer arkadaşlarıma örnek olduğumu düşünüyorum."

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

"Hatta Gençlerbirliği maçında şöyle bir anımız var. Dorukhan maçtan sonra geldi ve 'Senin mücadele edişini görünce ben de aşka geldim ve içimde daha fazla oynama isteği uyandı' demişti" dedi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

Şampiyonluk için geri sayımda olduğunu da kaydeden , "Uzun zamandır beklediğim bir şampiyonluk. Artık zamanı geldi. Doya doya bu şampiyonluğu kutlamak istiyorum. Mayıs ayında Boğaz'ın bizim kutlama teknelerimizle dolduğunu görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

, 'den 2018 yılında 'ye transfer olmasıyla ilgili bir itirafta da bulundu. Josef de Souza, Fenerbahçe'den 2018 yılında Al Ahli'ye transfer olmasıyla ilgili bir itirafta da bulundu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

Brezilyalı futbolcu, "Bildiğiniz gibi oyuncular Suudi Arabistan'a konunun maddi tarafına baktıkları için gidiyorlar. Ben de maddi açıdan değerlendirdiğim için, genç olmama rağmen iyi bir kontrat sundukları için oraya gitmeyi tercih ettim."

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

"Stadyumdaki atmosfer olsun, oyuncuların futbola yaklaşımı olsun çok profesyonel bir ortam bulmadım. Bunu gördükten sonra orada çok fazla kalmayacağımı başından beri biliyordum. Başarılı olduğum, uyum sağladığım Türkiye'ye dönmek istiyordum. Bunu da bana verdi" diye konuştu.

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