Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

Beşiktaş dergisinin nisan sayısına röportaj veren Josef de Souza, şampiyonlukla ilgili hayalini paylaştı, çarpıcı ifadeler kullandı.
Orta sahadaki savaşçı karakteri ve başarılı performansıyla siyah-beyazlıların büyük takdirini kazanan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu aktardı.
Josef, "Takımdaki ortam sıcak, baskı yok. Mutlu bir çalışma grubuyla beraberiz. Şimdiye kadar iyi bir lig oynadık diyebiliriz. Kupada da finale geldik. Kolay olmayacak, çok mücadele etmemiz gerekiyor ama umarım mayıs ayında iki kupayı birden kaldırırız. Beşiktaş'a şampiyonluk yaşamak için geldim."