Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldım çünkü..."

Şampiyonluk için geri sayımda olduğunu da kaydeden Josef de Souza, "Uzun zamandır beklediğim bir şampiyonluk. Artık zamanı geldi. Doya doya bu şampiyonluğu kutlamak istiyorum. Mayıs ayında Boğaz'ın bizim kutlama teknelerimizle dolduğunu görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, Fenerbahçe'den 2018 yılında Al Ahli'ye transfer olmasıyla ilgili bir itirafta da bulundu. Josef de Souza, Fenerbahçe'den 2018 yılında Al Ahli'ye transfer olmasıyla ilgili bir itirafta da bulundu.