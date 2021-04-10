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'tan Ghezzal için teklifi! Leicester'ın istediği rakam...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon başında 'den kiraladığı için İngiliz temsilcisine teklifini iletti. Öte yandan Leicester'ın Ghezzal için istediği rakam da belli oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 20:40
Beşiktaş'tan Ghezzal için transfer teklifi! Leicester'ın istediği rakam...

, sezon başında 'den kiraladığı için girişimlere başladı. Siyah beyazlılar, Cezayir'li yıldızın bonservisini istedi.

Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, Leicester'a ilk etapta 2 teklifte bulundu. Yıldız futbolcu için 3 ve 5 milyon euro önerilirken, İngiliz ekibi bu teklifleri reddetti.

İSTENEN RAKAM...
Öte yandan Leicester City yetkililerinin, Beşiktaş'tan Ghezzal için 7 milyon euro istediği kaydedildi.

Rachid Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkarken 2 gol 13 asist üretti.

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