Beşiktaş'tan Ghezzal için transfer teklifi! Leicester'ın istediği rakam...

Beşiktaş, sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal için girişimlere başladı. Siyah beyazlılar, Cezayir'li yıldızın bonservisini istedi.

Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, Leicester'a ilk etapta 2 teklifte bulundu. Yıldız futbolcu için 3 ve 5 milyon euro önerilirken, İngiliz ekibi bu teklifleri reddetti.

İSTENEN RAKAM...

Öte yandan Leicester City yetkililerinin, Beşiktaş'tan Ghezzal için 7 milyon euro istediği kaydedildi.

Rachid Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkarken 2 gol 13 asist üretti.