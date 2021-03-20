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Son dakika spor haberi: 'ın eski kalecisi yolcusu!

Son dakika spor haberi... 'ın Premier Lig devi 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak büyük hayal kırıklığı yaratan , önümüzdeki sezon forması giymeye gün geçtikçe yaklaşıyor. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:13
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius Bayern Münih yolcusu!

Neuer'e yedek olarak bir oyuncu transfer etmek isteyen 'in, Alman oyuncu için olumlu geri dönüş aldığı ve kısa sürede resmi girişimlerin yapılacağı bildirildi.

"BAYERN MÜNİH İÇİN ÇOK UYGUN"
yorumcusu , 'un Bayern Münih'e transferinin oldukça muhtemel olduğunu kaydederken nedenlerini de şöyle aktardı;

"'da 'da gösterdiği performans nedeniyle Karius'a hala bir güven var. Almanya'daki repütasyonu, 'ye göre kesinlikle daha iyi durumda ve pandeminin de takımlar üzerinde ciddi etkileri oldu. Kulüpler büyük paralar harcamak istemiyor ve bir yedek kaleciyi 2-3 milyon euro bedelle almak da Bayern Münih için mantıklı olacaktır."

27 yaşındaki Karius, 'dan kiralandığı 'de de as kaleci olmayı başaramadı. Bu sezon 5 maçta görev alan Alman file bekçisi, kalesinde 4 gol gördü ve 3 maçta rakiplere gol izni vermedi.

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