Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri: maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 'in 30. haftasında 'le karşılaşacak olan , kritik maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:08
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 30. haftasında ile 12 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetimindeki idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Medipol maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.


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