Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi!

Son dakika spor haberleri: 'ta 'nin adalesinde gerilme tespit edildi!

Son dakika haberi: 'in 30. haftasında 'le karşılaşacak 'a 'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüp, bir süre önce iyileşen ve son maçlarda forma şansı bulan yıldız ismin yeniden sakatlandığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:01 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:11
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi!

'in 30. haftasında 'le karşılaşacak olan 'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlıların pazartesi günkü antrenmanında sağ alt baldırında ağrı hisseden 'nin adalesinde gerilme tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin 'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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