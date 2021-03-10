Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan 40 milyon Euro'luk transfer planı!

Son dakika haberleri | 'tan 40 milyon Euro'luk transfer planı!

'de lider konumda olan ve şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen , gelecek sezon için çalışmalara da başladı. Siyah-beyazlılarda şampiyon olunması halinde takıma 3 takviye birden yapılacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 23:07 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 02:34
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan 40 milyon Euro'luk transfer planı!

'in zirvesine çıkan , kadrosunu gelecek yıl da korumak için kolları sıvadı. Şampiyonluk halinde kasaya girecek 40 milyon Euro'luk gelirle takıma büyük katkı veren 3 isim için temaslar sıklaşacak.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan 40 milyon Euro'luk transfer planı!

Sezon başında 'den kiralanan Rosier, yönetimin gözde ismi konumunda. Bonservisini almak için devre arası harekete geçilen Fransız sağ bek de kalmayı istiyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan 40 milyon Euro'luk transfer planı!

ekibinin teknik direktörü ile anlaşamadığı için takımdan ayrılan yıldız isim için, Sabah'ın haberine göre siyah beyazlı yönetim 3 milyon Euro bonservis bütçesi ayırmış durumda.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan 40 milyon Euro'luk transfer planı!

GHEZZAL TUZLU OLACAK

Kartal'ın asist kralı için bonservisini elinde bulunduran , 'Sezon sonu görüşelim' mesajını iletmişti. yönetiminin bu transfer için ayırdığı bütçe Rosier için ayrılan rakam seviyesinde. ise 14 milyon Euro'ya aldığı tecrübeli isim için 7 milyon Euro düşünüyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan 40 milyon Euro'luk transfer planı!

Bu fiyat siyah-beyazlılar için yüksek olsa da 'ne gidilmesi halinde 28 yaşındaki oyuncu için belirlenen ücret biraz daha yukarı çıkarılacak.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan 40 milyon Euro'luk transfer planı!

CENK'E BONSERVİS MÜJDESİ

Devre arası 'a dönen ve ikinci kez siyah-beyazlı formayla yeni serüvene başlayan için
bonservis bedeli talep etmiyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan 40 milyon Euro'luk transfer planı!

29 yaşındaki milli futbolcunun 2.5 milyon Euro olan maaşının karşılanması halinde gidişine onay verilecek. Başkan , yola Cenk ile devam etmek istiyor.

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