Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan 40 milyon Euro'luk transfer planı!

GHEZZAL TUZLU OLACAK Kartal'ın asist kralı Ghezzal için bonservisini elinde bulunduran Leicester City, 'Sezon sonu görüşelim' mesajını iletmişti. Beşiktaş yönetiminin bu transfer için ayırdığı bütçe Rosier için ayrılan rakam seviyesinde. İngilizler ise 14 milyon Euro'ya aldığı tecrübeli isim için 7 milyon Euro düşünüyor.

Bu fiyat siyah-beyazlılar için yüksek olsa da Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde 28 yaşındaki oyuncu için belirlenen ücret biraz daha yukarı çıkarılacak.