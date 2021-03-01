Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Eski Beşiktaşlı Marcelo'dan transfer açıklaması

Son dakika haberi: Eski Beşiktaşlı Marcelo'dan transfer açıklaması

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan ekibi 'a transfer olan Brezilyalı futbolcu geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:06
Son dakika spor haberi: Eski Beşiktaşlı Marcelo'dan transfer açıklaması

devi ile sözleşmesi sona erecek , geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Eşinin sık sık İstanbul paylaşımlarının ardından 'a geri döneceği konuşulan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Lyon ile sözleşmesi bitiyor. Marcelo, yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR"

33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu "Sözleşme uzatmak için görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Ancak ben işimi en iyi şekilde yapmak zorundayım. Sezon sonuna kadar buradayım, her şeye rağmen işimi mükemmel olarak yapmak istiyorum. Sözleşme uzatırım ya da uzatmam, bunu zaman gösterecek ama işimi iyi şekilde yapacağım bir gerçek" dedi.

2017 yılının Temmuz ayında 7 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan , bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı ve 2 gol attı.

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