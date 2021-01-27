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'ın transferini duyurmaya hazırlandığı Bilal Ceylan'dan 'a mesaj!

'ın transferini imza aşamasına getirdiği 'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ile çalışacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:41
Beşiktaş'ın transferini duyurmaya hazırlandığı Bilal Ceylan'dan Sergen Yalçın'a mesaj!

Bilal Ceylan, mart ayında başlayacak Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarını sürdüren 'ın, Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde soruları yanıtladı.

'a transferi bitme aşamasına gelen genç futbolcu, "Kulüpler arası görüşmeler devam ediyor. İnşallah olursa çok mutlu olurum. Orada oynamak tabii ki çok büyük bir şey. Gidersem hayırlısı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

'ın çok önemli bir teknik adam olduğunu belirten Bilal Ceylan, "Tabii ki büyük bir hoca. Beşiktaş'ta neler yaptığını görüyoruz. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. Beşiktaş'a gidersem üzerimde duracaktır. Elinden geleni bana verecektir. İnşallah olur. Sergen Yalçın ile çalışacak olmak çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

İNŞALLAH AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NA KATILIRIZ
Milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Bilal Ceylan, bunun gururunu yaşadığını söyledi. Ay-yıldızlı formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran genç futbolcu şöyle konuştu:

"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hocalarıma beni buraya çağırdıkları için teşekkür ediyorum. Tabii ki şans bulursam, formanın hakkını veririm. İnşallah 'na katılırız. Orada 'yi en iyi şekilde temsil ederiz."

Bilal, 'da yakaladığı çıkışla ilgili olarak ise, "Çalışarak tabii ki. Hep çalışarak üstüne koyarak bir yerlere gelmenin farkına vardım. İnşallah daha çok çalışıp daha iyi yerlere gelirim. Hayırlısını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTERİM"
Genç futbolcu, kariyer hedefleri arasında Avrupa'da da oynamak olduğunu dile getirerek, "Takip ettiğim ligler var. Fransa Ligi'ni çok beğeniyorum. Bir de . Avrupa'ya gitmek isterim, ülkemi oralarda temsil etmek isterim. Örnekler var milli formayı giyen. İnşallah ben de onlar gibi oralara giderim." ifadelerini kullandı.

Bilal Ceylan son olarak sağ bekte beğendiği isimlerle ilgili olarak ise, " var. Bir de 'i (Gönül) izliyorum. Küçükken hep onları izlerdim. İkisini idol olarak görüyorum kendime, yakın buluyorum." şeklinde konuştu.

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