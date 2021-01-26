Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş genç futbolcusu Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı

Son dakika: genç futbolcusu 'i 'a kiraladı

Son dakika transfer haberi: lideri , sezon başında kadrosuna kattığı genç futbolcusu 'i . Lig takımlarından 'a kiraladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 18:51 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 19:49
Son dakika: Beşiktaş genç futbolcusu Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı

'in ilk yarısını 44 puanla zirvede tamamlayan 'ta flaş bir ayrılık yaşandı. 'un haberine göre siyah-beyazlılar, sezon başında 'dan kadrosuna kattığı genç futbolcusu 'i . Lig takımlarından 'a kiraladı.

Teknik direktör tarafından fazla forma şansı verilmeyen Atakan Üner, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'un başarısı için ter dökecek.

Beşiktaş'ın 150 bin euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 4 resmi maçta forma giyerken, 1 asist yaptı. Atakan Üner'in Beşiktaş'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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