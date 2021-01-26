Son dakika: Beşiktaş genç futbolcusu Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı

Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı genç futbolcusu Atakan Üner'i TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a kiraladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından fazla forma şansı verilmeyen Atakan Üner, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'un başarısı için ter dökecek.

Beşiktaş'ın 150 bin euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 4 resmi maçta forma giyerken, 1 asist yaptı. Atakan Üner'in Beşiktaş'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.