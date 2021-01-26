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'a 'dan kötü haber! Teklif reddedildi

'ın transfer listesinde olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için yapılan teklifin reddedildiği iddia edildi.  (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 18:02
Beşiktaş'a Leo Pereira'dan kötü haber! Teklif reddedildi

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'ın savunma hattını güçlendirmek için listeye 'yı almıştı.

Leo Pereira'nın 'da şu ana kadar beklentileri karşılayamadığı ve takımdan ayrılabileceği belirtilmişti.

TEKLİFİ REDDETTİLER

basının haberine göre, Beşiktaş'ın yaptığı teklif reddedildi.

Flamengo'nun siyah-beyazlıların yaptığı teklifi düşük bulması nedeniyle teklifi reddettiği iddia edildi.

Haberde Beşiktaş'ın teklifi güncelleyerek, yıldız futbolcu için yeni bir teklif sunabileceği de aktarıldı.


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