Beşiktaş'a Leo Pereira'dan kötü haber! Teklif reddedildi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirmek için listeye Leo Pereira'yı almıştı.

Leo Pereira'nın Flamengo'da şu ana kadar beklentileri karşılayamadığı ve takımdan ayrılabileceği belirtilmişti.

TEKLİFİ REDDETTİLER

Brezilya basının haberine göre, Beşiktaş'ın yaptığı teklif reddedildi.

Flamengo'nun siyah-beyazlıların yaptığı teklifi düşük bulması nedeniyle teklifi reddettiği iddia edildi.

Haberde Beşiktaş'ın teklifi güncelleyerek, yıldız futbolcu için yeni bir teklif sunabileceği de aktarıldı.



