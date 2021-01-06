Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta golcü adayları el yakıyor! Cenk Tosun ve Fode Koita...

'ta golcü adayları el yakıyor! Tosun ve ...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, bir süredir kadrosuna golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak siyah-beyazlı takımın kadrosuna katmayı hedeflediği yeni golcü için yapılan görüşmelerden şu ana kadar kesin bir sonuç çıkmama nedeninin; oyuncuların kazandığı paralar olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 23:33 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:47
Beşiktaş'ta golcü adayları el yakıyor! Cenk Tosun ve Fode Koita...

Süper Lig'de son haftalarda yükselen bir form grafiğine sahip olan , bir yandan da kadrosunu forvetle güçlendirmeyi hedefliyordu. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların mutlu sona ulaşamama nedeni belli oldu. Beşiktaş'ın renklerine bağlamak istediği golcülerin kazandıkları paralar el yakıyor...

Siyah-beyazlıların gözde ismi Tosun'a talip oldu. 'de devam etmek isteyen Cenk, bu teklifi kabul etmeyi düşünüyor. için kulübü kapıyı 10-12 milyon euro'dan açarken, Kremencik konusunda ise kiralamaya hazır olsa da oyuncu istediği rakamdan aşağıya inmiyor.

Öte yandan için teknik direktörü, "Giderse küme düşeriz" deyince, yönetim bu görüşmeyi askıya aldı.

SON DAKİKA