Beşiktaş'ta golcü adayları el yakıyor! Cenk Tosun ve Fode Koita...

Süper Lig'de son haftalarda yükselen bir form grafiğine sahip olan Beşiktaş, bir yandan da kadrosunu forvetle güçlendirmeyi hedefliyordu. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların mutlu sona ulaşamama nedeni belli oldu. Beşiktaş'ın renklerine bağlamak istediği golcülerin kazandıkları paralar el yakıyor...

Siyah-beyazlıların gözde ismi Cenk Tosun'a Crystal Palace talip oldu. Premier Lig'de devam etmek isteyen Cenk, bu teklifi kabul etmeyi düşünüyor. Kenan Karaman için Düsseldorf kulübü kapıyı 10-12 milyon euro'dan açarken, Kremencik konusunda ise Club Brugge kiralamaya hazır olsa da oyuncu istediği rakamdan aşağıya inmiyor.

Öte yandan Fode Koita için Kasımpaşa teknik direktörü, "Giderse küme düşeriz" deyince, yönetim bu görüşmeyi askıya aldı.