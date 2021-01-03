Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

Süper Lig'in dev kulüplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte uçuşa geçti. Son 7 maçında 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, zirveye çıktı.

Sezon başı transfer dönemini rakiplerine göre iyi geçiremeyen Kartal, sezona da kötü başlamasına rağmen son zamanlardaki performansıyla zirveye tutundu.

3 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Beşiktaş, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısı için TFF'ye bildirilen listeye alınmayan üç futbolcuyla görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmalarını istedi.

4 OYUNCUYA 2.7 MİLYON EURO ÖDENDİ



Sözleşmeleri Haziran 2022'de sona erecek bu oyunculardan Isimat-Mirin'le Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor'un, Douglas'la da Denizlispor'un ilgilendiği bildirildi.

Yıllık 2.2 milyon Euro'luk garanti ücreti nedeniyle Türkiye'den bir takımla anlaşma ihtimali düşük olan Lens ise, kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde ayrılabileceğini bildirdi.

Beşiktaş, bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmeyecek. Kadro dışı olan diğer isim Boyd ise ikinci yarıda A takıma dönecek.