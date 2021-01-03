Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

gözden çıkarttı! ’ta 3 ayrılık

Son dakika haberleri | 'ın takımın başına geçmesiyle 2020 yılında en çok puan toplayan takım olan , geçtiğimiz sezonu 3. bitirirken mevcut sezonda da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri konuma geldi. Siyah-beyazlılar gözünü transfer dönemine çevirirken, Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isimle yolların ayrılmasına karar verildi…

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 12:12
Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

'in dev kulüplerinden , teknik direktör ile birlikte uçuşa geçti. Son 7 maçında 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, zirveye çıktı.

Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

Sezon başı transfer dönemini rakiplerine göre iyi geçiremeyen , sezona da kötü başlamasına rağmen son zamanlardaki performansıyla zirveye tutundu.

Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

3 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen , gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

Yönetimi, teknik direktör 'ın talebiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan , ve ile yollarını ayırmak için harekete geçti.

Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısı için 'ye bildirilen listeye alınmayan üç futbolcuyla görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmalarını istedi.

Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

4 OYUNCUYA 2.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sözleşmeleri Haziran 2022'de sona erecek bu oyunculardan Isimat-Mirin'le , ve 'un, 'la da 'un ilgilendiği bildirildi.

Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

Yıllık 2.2 milyon Euro'luk garanti ücreti nedeniyle 'den bir takımla anlaşma ihtimali düşük olan ise, kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde ayrılabileceğini bildirdi.

Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

, bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmeyecek. Kadro dışı olan diğer isim ise ikinci yarıda A takıma dönecek.

Sergen Yalçın gözden çıkarttı! Beşiktaş’ta 3 ayrılık

Hürriyet'in haberine göre diğer taraftan 'ın, kadro dışı bıraktığı 4 oyuncuya ilk yarıda 2.7 milyon Euro ödediği belirtildi.

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