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Omuz omuza çıkıyoruz

“Sahaya eski günlerdeki gibi omuz omuza çıkıyoruz” paylaşımıyla taraftarlarına da “’nde” yerini alma çağrısı yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 21:36 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Omuz omuza çıkıyoruz

, 'in 13. haftasında evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek. 'ta 20 Aralık'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş kulübü, evinde oynayacağı maç öncesi taraftarlarına çağrı yaptı. Siyah-beyazlı yönetim, "Sahaya eski günlerdeki gibi omuz omuza çıkıyoruz!" paylaşımıyla "Bş. Bld. Erzurumspor maçında Vodafone Park'ın "'nde yerini almak için http://bilet.bjk. com.tr adresine gir, yanımızda ol!" ifadelerine yer verildi. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz ile oynanan maçın ardından basın toplantısında ve flaş röportajda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak 'na () sevk edildi.

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