Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta 20 Aralık'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş kulübü, evinde oynayacağı maç öncesi taraftarlarına çağrı yaptı. Siyah-beyazlı yönetim, sosyal medyadan "Sahaya eski günlerdeki gibi omuz omuza çıkıyoruz!" paylaşımıyla "Bş. Bld. Erzurumspor maçında Vodafone Park'ın "Efsane Led Tribünü'nde yerini almak için http://bilet.bjk. com.tr adresine gir, yanımızda ol!" ifadelerine yer verildi. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın toplantısında ve flaş röportajda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.