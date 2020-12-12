Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi!

'tan sürprizi!

ekibi 'nin bıraktığı Cezayirli 10 numara , ’ın radarına takıldı. Teknik direktör da Rachid Ghezzal’dan bilgi istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:38 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi!

Unutulan oyuncuları hayata döndürmesiyle tanınan 'ın önüne sürpriz bir isim daha getirildi.

Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi!

'de bırakılan , yönetim tarafından başarılı teknik adamın önüne, "İster misin?" diye sunuldu.

Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi!

Sezon başında Balotelli'yi, "uğraşamam" diyen istemeyen Sergen'in 26 yaşındaki Cezayir asıllı oyuncu hakkında Ghezzal'dan fikir almaya karar verdi.

Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi!

Ghezzal yaptığı görüşmede Bentaleb'in 'e gidecek kadar yetenekli olduğunu anlatırken, "Beraber oynadığım en yetenekli oyuncu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi!

GHEZZAL DEVREYE GİRECEK

'ın Cezayirli yıldızı, vatandaşı için Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında çok fazla katkı yapabileceğini, 'de kendisine yepyeni bir kapı açılacağını bildiği için bu şansı değerlendireceğine inandığını anlattı ve istenirse devreye girebileceğini söyledi.

Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi!

Yönetimin Sergen'in önüne koyduğu Bentaleb, son bir yıl içinde ikinci kez tarafından bırakıldı. Cezayirli futbolcu Ocak ayında bedelsiz olarak gönderilecek.

Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi!

35
Bentaleb, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 186 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta 20 gol atan, 15 de asist yapan Cezayirli oyuncu, toplamda 35 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi!

, 2019 yılında menisküs yırtığı nedeniyle 79 gün sahalardan uzak kalırken, 9 maçta görev yapamadı.

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