Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi!

Unutulan oyuncuları hayata döndürmesiyle tanınan Sergen Yalçın'ın önüne sürpriz bir isim daha getirildi.

Schalke'de kadro dışı bırakılan Nabil Bentaleb, yönetim tarafından başarılı teknik adamın önüne, "İster misin?" diye sunuldu.

Sezon başında Balotelli'yi, "uğraşamam" diyen istemeyen Sergen'in 26 yaşındaki Cezayir asıllı oyuncu hakkında Ghezzal'dan fikir almaya karar verdi.

Ghezzal yaptığı görüşmede Bentaleb'in Premier Lig'e gidecek kadar yetenekli olduğunu anlatırken, "Beraber oynadığım en yetenekli oyuncu" ifadelerini kullandı.

GHEZZAL DEVREYE GİRECEK Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı, vatandaşı için Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında çok fazla katkı yapabileceğini, Türkiye'de kendisine yepyeni bir kapı açılacağını bildiği için bu şansı değerlendireceğine inandığını anlattı ve istenirse devreye girebileceğini söyledi.

Yönetimin Sergen'in önüne koyduğu Bentaleb, son bir yıl içinde ikinci kez Schalke tarafından kadro dışı bırakıldı. Cezayirli futbolcu Ocak ayında bedelsiz olarak gönderilecek.

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Bentaleb, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 186 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta 20 gol atan, 15 de asist yapan Cezayirli oyuncu, toplamda 35 gole direkt olarak katkıda bulundu.