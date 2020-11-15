Haberler Beşiktaş Cenk Tosun haberi sonrası Beşiktaş'tan Mandzukic atağı! Transfer...

haberi sonrası 'tan Mandzukic atağı! ...

Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "'u isteriz" ifadelerini kullanmıştı ancak oyuncunun babası Cenk'in 'de kalacağını söylemiş ve kapıları kapatmıştı. Bu gelişme sonrası golcü arayışları için farklı isimlere yönelen Beşiktaş rotasını daha önce de gündeminde olan yıldız golcü Mandzukic'e çevirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 12:17 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 12:43
Cenk Tosun haberi sonrası Beşiktaş'tan Mandzukic atağı! Transfer...

'ta ocak ayı döneminde kadroya katılacak golcü oyuncu için yeni hedef belirlendi. Başkan 'nin "'u isteriz" sözleri üzerine transfer komitesi çalışmalara başlamak üzereyken baba Tosun, oğlunun 'den ayrılmayı düşünmediğini söylemesi hayal kırıklığına sebep oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yaşanan bu gelişme sonrası , rotayı Mandzukic'e çevirdi. Son olarak ekibi Al-Duhail'de oynayan yıldız oyuncu için harekete geçilecek.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI!
Beşiktaş, transferin son gününde Mandzukic ile kıran kırana pazarlık yapmış, Mandzukic ve menajeri, Beşiktaşlı yöneticilerle 3-4 kez görüntülü olarak görüşmüştü. Hırvat oyuncun ve menajeri büyük ölçüde ikna edilmiş ve Mandzukic, senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 senelik sözleşme teklifine 'evet' demişti. Ancak tecrübeli forvetin 3 milyon Euro'luk imza parası istemesi transferin gerçekleşmemesine neden olmuştu.

BİZE ULAŞIN